Nasuh Mahruki’den ağaç katliamı ihbarı
Nasuh Mahruki’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Mahruki, ihbar olarak duyurduğu tweetinde şunları söyledi:
“Değerli Dostlar, ağaç katliamı ihbarı yapıyorum. Göktürk Kemer Country’nin doğusundaki Devlet ormanında 1 aydır günde 12 saat ağaç kesiliyor. Kesimi yapan taşeron firma gençleştirme yapıyoruz diyor ama aslında alan açıyorlar. İlk 2 foto 8 Haziran son 2 foto 22 Haziran’da çekildi.”
SEMRA RAMAZANOĞULLARI DA İSYAN ETTİ
İş kadını Semra Ramazanoğulları sosyal medya adresinden fotoğraflarla birlikte, “BU KATLİAM… GÖKTÜRK doğusunda DEVLET ORMANLIK alanında da neler oluyor …?????? YETKİLİLERE… Soruyorum… YEŞİLİMİZE DOĞAMIZA ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM…” mesajını paylaştı.