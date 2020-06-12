Natalie Portman 100 bin dolarlık bağış yaparak doğum gününü kutladı

Natalie Portman, doğum gününü farklı bir yöntemle kutladı ve cezaevinden çıkan kadınların yeniden hayata tutunabilmeleri için bir yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, doğum gününü bağış yaparak kutladı. 39 yaşındaki oyuncu, cezaevinden çıkan kadınların yeniden hayata bağlanması için çalışan A New Way of Life adlı yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yardımını duyuran Portman “Bu yl doğum günüm için Susan Burton'un A New Way of Life vakfına 100 bin dolar bağışlıyorum. Susan'a kırılmış dünyamızı iyileştirmesine yardımcı olan çalışmaları için çok minnettarım. Becoming Ms. Burton adlı kitabını ilk okuduğumdan beri daha önce hapse girmiş kadınlara uyumak için güvenli bir yer ve hayatlarını yeniden inşa etme şansı veren A New Life of Life vakfını desteklemeye kararlıyım” dedi.