Naya Rivera’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Naya Rivera, geçen hafta dört yaşındaki oğlu ile birlikte California’daki Piru gölüne gitmiş, bir sandal kiralayarak göle açılmış, daha sonra ise kendisinden haber alınamamıştı. Aradan geçen bir hafta sonunda, Rivera’nın cansız bedeni bulundu. Yapılan otopsi sonucuna göre 33 yaşındaki oyuncunun, boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara kaza olarak geçti. Ventura Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Naya Rivera’nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.