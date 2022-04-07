Nazif’in düğmeleri hikayenin başladığı Bursa’ya döndü

Yazar Tenzile Güler'in çocuk yaşta hayatını kaybeden kardeşi Nazif'in, arkadaşlarıyla oyunlarından kazandığı düğmelerini saklayarak başladığı koleksiyon 4 bin parçaya ulaştıktan sonra hikayenin başladığı Bursa'ya geri döndü.

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Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açılan ve içinde dört bin adet düğmenin bulunduğu koleksiyonun hikayesi dinleyenlerin yüreğini burkuyor…

Selanik’ten Bursa’nın İznik ilçesine göç eden düğme ustası bir ailenin ferdi olan Emine Hanım ve Ahmet Bey’in Haşim adında bir çocuğu olur.

Haşim 1930 yılında 5 yaşındayken babasıyla İznik Gölü’nde kayıkla yolculuk yaparken boğularak hayatını kaybeder. Minik çocuktan geriye sadece üzerinde bulunan ceketi kıyıya vurur.

Hayatını kaybeden Haşim’in annesi Emine Hanım bu ceketi çocuğundan hatıra olarak saklar.

Emine Hanım daha sonra İznik Çarşısı’nda yoğurt satmaya başlar. Burada annesi vefat etmiş, kendi ölen çocuğuyla aynı yaşta olan Nazif isimli çocukla tanışır. Daha sonra bu çocuğun babasıyla evlenir.

1935-1950 yıllarında sokaklarda çocuklar arasında düğme oyunu çok modadır. Nazif bir gün evde hayatını kaybeden Haşim’in kıyıya vuran ceketini bulur ve o ceketteki düğmeleri keserek oyun oynar. Oyunda düğmeleri kaybeder. Bunu Emine Hanım öğrenir ve Nazif’e kızmaz. Nazif ise üvey annesinin üzüldüğünü görerek kaybettiği düğmeleri bulmak için sürekli düğme oyunu oynayıp kazandıklarını annesine getirir ve kaybettiği düğmeleri bir türlü bulamaz.

Nazif 15 yaşına geldiğinde çıktığı ağaçtan düşerek bacağı kırılır ve bacağı kangren olur. Nazif de 1943 yılında hayatını kaybeder. Nazif’in hayatını kaybetmesinden sonra Emine Hanım ve Rasim Bey'in Tenzile isminde kız çocukları olur.

Tenzile Güler, Almanya’ya yerleşir ve burada uzun yıllar çalışır. 1981 yılında da Almanya’dan İznik ilçesinin Çakırca köyüne baba evine gider ve burada kendisi doğmadan 4 yıl önce ölen abisi Nazif’in düğmelerini küplerin içinde bulur. Düğmelerin hikayesini öğrenerek bunları Almanya’ya götürür. Burada düğme koleksiyonunu genişletmeye başlar.

Dünyanın farklı ülkelerinden düğmeler toplayarak düğme sayısını genişletir. Daha sonra ailesinin hikayesini kitap haline getirir ve biriktirdiği düğme koleksiyonunu Bursa Kent Müzesi’ne bağışlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİNDEN KOLEKSİYONA KATKI

Kent müzesi tarafından alınan düğme koleksiyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın düğmelerini bağışlamasıyla daha da genişler.

Sanatçıların da düğmelerinin bulunduğu koleksiyon, ücretsiz şekilde Bursa Kent Müzesi’nde ziyaretçilere açıldı.

Bu koleksiyonu gezenler dünyanın farklı ülkelerinden düğmelerin yanı sıra Nazif’in düğmelerini görerek hikayesini de öğrenmiş oluyor.

Bursa Kent Müzesi’nde sergilenen düğme koleksiyonuyla alakalı bilgi veren Müze Müdürü Goncagül Meriç, “Bu sergide düğmelerden çok hikayeyi ön plana çıkarttık. Selanik’ten Bursa’ya göç eden düğme ustası bir ailenin hikayesiyle başlıyor. Koleksiyonda 4 bin adet düğme var. Bunların bir kısmı Nazif’in kendi topladığı düğmeler ve Tenzile Güler’in Avrupa’dan topladığı düğmeler. Bu sergide farklı bir şey de yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan düğmelerini istedik. Sağ olsunlar gönderdiler. Onun dışında dönemin siyasi parti liderlerinin de düğmelerini koleksiyona kattık. Burada Zeki Müren ve Barış Manço gibi önemli sanatçıların da düğmeleri var. Bu sergiyi ziyaret edenler 4 bin çeşit düğmeyi yakından incelerken aynı zamanda Nazif’in düğmelerinin hikayesini öğrenecek” dedi. (İHA)