Nazım’ın kaldığı Katırcılar Hanı butik otel olacak

Yıl: 1921… Ünlü şair Nazım Hikmet ve arkadaşı Vala Nureddin, Milli Mücadele'ye katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gider. Ulu Önder Atatürk ile tanışan Nazım ve arkadaşı, eğitim ordusunun birer neferi olur. Nazım Hikmet, Türkçe; arkadaşı Vala Nureddin Fransızca öğretmeni olarak Bolu'ya tayin edilir. İki arkadaş, yürüyerek dört gün süren yolculuk sonrası Bolu'ya ulaşır. Yol kenarında ki bir handa konaklarlar… İki şairin kaldıkları o han, yıkılmaktan mahkeme kararıyla kurtarılan Katırcılar Hanı'dır.

Restorasyon başladı

200 yıllık tarihe sahip Katırcılar Hanı, 2018'de AKP'li belediye yönetimi tarafından yol genişletme çalışması nedeniyle yıkılıp 7 metre geriye alınarak tekrar yapılmak istendi. Hanın yıkılmasına Sebilci Bolu Kültür Derneği açtığı davayla engel oldu.

Bolu İdare Mahkemesi, Katırcılar Hanı'nı 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olduğuna hükmetti. Han'ın yıkılıp yeniden yapılmasını uygun görmeyen mahkeme, AKP'li belediyenin projesini iptal etti. Ancak tarihi han atıl durumda kalarak harabeye döndü. Yıkılmaktan mahkeme kararıyla kutulan Katırcılar Hanı'na CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sahip çıktı.

Özcan, hanın restore edileceğini, bir kısmının müze bir kısmının da butik otel olacağını söyledi. Özcan, “Çalışmalara başladık. Restorasyon maliyeti yaklaşık 3 milyon lirayı buluyor. Özel sektörün katkısını almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İlk kez gittiği Bolu'da yaşadıklarını anlattı

Nazım, Bolu günlerini şöyle şöyle anlatıyor: “İlk kez gördüğüm Bolu kasabası, yeşillikler içinde ama bakımsız ve adeta çaresiz bir yerdi. Sultani'de şair kişiliğimizle ön plana çıkmıştık. Mektebin müdürü, Vala'yla kalmakta olduğumuz han odasını gördükten sonra bizzat ilgilenerek bizim için bir ev tutturmuş, hatta iyi kötü dayatıp döşetmişti. Vala'nın yetersiz gördüğü Fransızcası, burada hayranlık uyandırıyor, benim Türkçe öğretmenliğim de pek beğeniliyordu.”