Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nazım’ın kaldığı Katırcılar Hanı butik otel olacak
Nazım’ın kaldığı Katırcılar Hanı butik otel olacak
Ünlü şair Nazım Hikmet’in, Bolu’da öğretmenlik yaparken kaldığı han yargı kararıyla yıkılmaktan kurtuldu. Şimdi otel ve müzeye dönüştürülecek.
İsmail AKDUMAN
Yaşam 13 Aralık 2020 - 07:49

Yıl: 1921… Ünlü şair Nazım Hikmet ve arkadaşı Vala Nureddin, Milli Mücadele'ye katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gider. Ulu Önder Atatürk ile tanışan Nazım ve arkadaşı, eğitim ordusunun birer neferi olur. Nazım Hikmet, Türkçe; arkadaşı Vala Nureddin Fransızca öğretmeni olarak Bolu'ya tayin edilir. İki arkadaş, yürüyerek dört gün süren yolculuk sonrası Bolu'ya ulaşır. Yol kenarında ki bir handa konaklarlar… İki şairin kaldıkları o han, yıkılmaktan mahkeme kararıyla kurtarılan Katırcılar Hanı'dır.

Nazım Hikmet

Restorasyon başladı

200 yıllık tarihe sahip Katırcılar Hanı, 2018'de AKP'li belediye yönetimi tarafından yol genişletme çalışması nedeniyle yıkılıp 7 metre geriye alınarak tekrar yapılmak istendi. Hanın yıkılmasına Sebilci Bolu Kültür Derneği açtığı davayla engel oldu.

Bolu'daki Katırcılar Hanı'nın odaları harabe halde…

Bolu İdare Mahkemesi, Katırcılar Hanı'nı 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olduğuna hükmetti. Han'ın yıkılıp yeniden yapılmasını uygun görmeyen mahkeme, AKP'li belediyenin projesini iptal etti. Ancak tarihi han atıl durumda kalarak harabeye döndü. Yıkılmaktan mahkeme kararıyla kutulan Katırcılar Hanı'na CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sahip çıktı.

Tanju Özcan

Özcan, hanın restore edileceğini, bir kısmının müze bir kısmının da butik otel olacağını söyledi. Özcan, “Çalışmalara başladık. Restorasyon maliyeti yaklaşık 3 milyon lirayı buluyor. Özel sektörün katkısını almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bolu Belediyesi, yenileme için çalışmaları sürdürüyor.

İlk kez gittiği Bolu'da yaşadıklarını anlattı

Nazım, Bolu günlerini şöyle şöyle anlatıyor: “İlk kez gördüğüm Bolu kasabası, yeşillikler içinde ama bakımsız ve adeta çaresiz bir yerdi. Sultani'de şair kişiliğimizle ön plana çıkmıştık. Mektebin müdürü, Vala'yla kalmakta olduğumuz han odasını gördükten sonra bizzat ilgilenerek bizim için bir ev tutturmuş, hatta iyi kötü dayatıp döşetmişti. Vala'nın yetersiz gördüğü Fransızcası, burada hayranlık uyandırıyor, benim Türkçe öğretmenliğim de pek beğeniliyordu.”

Nazım Hikmet ve şair arkadaşı Vala Nureddin

Etiketler