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Ne corona ne önlem dinlediler… Kumbh Mela için Ganj’a koştular

Hindistan'da Kumbh Mela festivali için Ganj Nehri'ne giren binlerce kişiyi corona virüsü de durduramadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:38, 14/01/2021
Haberler Yaşam
Ne corona ne önlem dinlediler… Kumbh Mela için Ganj’a koştular

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında en ağır yarayı alan ülkelerden biri de Hindistan. Worldometers’ın verilerine göre 10.5 milyon vakayla bu alanda dünya ikincisi olan ülkede, 151 bin kişi de hayatını kaybetti.

Ancak salgında zirveye oynayan ülkede virüs de ritüellerin önüne geçemedi. Dünyanın en büyük dini festivallerinden biri olan Kumbh Mela için binlerce kişi bir araya geldi.

Haridwar şehrinde çekilen görüntülerde ne mesafe ne de maske önlemlerini dikkate alan kalabalık, Ganj Nehri’ne girerek kendileri için kutsal günde yıkandı.

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