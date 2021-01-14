Ne corona ne önlem dinlediler… Kumbh Mela için Ganj’a koştular

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında en ağır yarayı alan ülkelerden biri de Hindistan. Worldometers’ın verilerine göre 10.5 milyon vakayla bu alanda dünya ikincisi olan ülkede, 151 bin kişi de hayatını kaybetti.

Ancak salgında zirveye oynayan ülkede virüs de ritüellerin önüne geçemedi. Dünyanın en büyük dini festivallerinden biri olan Kumbh Mela için binlerce kişi bir araya geldi.

Haridwar şehrinde çekilen görüntülerde ne mesafe ne de maske önlemlerini dikkate alan kalabalık, Ganj Nehri’ne girerek kendileri için kutsal günde yıkandı.