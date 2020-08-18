Ne maske ne mesafe; dansözlü düğünde oynayan vatandaşlar hayrete düşürdü

Yalova’da dansözlü düğünde corona virüsüne meydan okudular. Ne maske ne mesafeye uymayan vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü.

Asker uğurlamasından kına eğlencelerine, cemiyetlerden düğünlere kadar birçok etkinlikte korona salgını kurallarına uyulmadığı vatandaşların çektiği görüntülerle kanıtlanıyor. Her geçen gün sosyal medyaya düşen görüntüler, salgının neden arttığının göstergesi niteliği taşıyor. Sosyal mesafe, maske, belirli sayı kuralına uyulmaması sonucu artan vakalar için yetkililer önlemlerini arttırdıkça vatandaşlar kuralları çiğnemeye devam ediyor. 2 saate düşürülen düğün ve etkinliklere 65 yaş üzeri vatandaşların da alınmaması kararına ise kimsenin uymadığı gözlemlendi.(İHA)