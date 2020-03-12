Neden sıkça ellerimizi yıkamamız gerektiğini gösteren fotoğraf

İBB toplu taşıma araçlarının temizliği konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlar corona virüs haberlerinin çıktığı ilk günlerden beri temizliğin, ellerimizi yıkamanın önemine vurgu yapıyor. İşte o uzmanları haklı çıkaran bu fotoğraf İstanbul Maslak'tan Vezneciler'e süren bir metro yolculuğu sonrasında çekildi. Sözcü Haber Merkezi'nden Zeynep Kaplan, yeni bir eldivenle İTÜ Ayazağa durağından Metro'ya bindi. Hem yürüyen merdivenlerde hem de metro vagonlarında binlerce yolcu gibi askı ve demirlere tutundu. Vezneciler'de yolculuk bitiminde de eldivenin son halini fotoğrafladı.

Corona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde toplu taşıma kullanmanın yoğunluğu büyük önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da corona virüsü ile ilgili İstanbul'da alınacak önlemleri anlatırken toplu taşımaya dikkat çekti.

İstanbul'un, ülke ekonomisinin dönen çarkı olduğu ve bu yüzden çok fazla şehir içi seyahat olduğunu belirten İmamoğlu, “Mümkün olduğu kadar belli bir yaş üstü veya belli bir rahatsızlığı olan insanların yolculuk yapmamaları, İstanbul içinde toplu taşıma araçlarına katılmamalarını çok önemsiyorum. Bu virüsün en etkili olduğu alan vücudu zayıf düşen insanlarımızdır. Burada yaşlılarımızın altını özellikle çiziyorum. Aynı şekilde çocuklarımızın ve özellikle çok küçük yaştaki bebeklerimizin korunması gerektiğini ve bütün anne babaların bu konuda hassas olmaları gerektiği konusunun altını çizelim” dedi.

AZALMA SÖZ KONUSU DEĞİL

İstanbul'da toplu ulaşımı kullanıma ilişkin bir azalmanın olmadığını belirten Ekrem İmamoğlu, “Biz araçlarımızın hijyeniyle ilgili dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili en ufak bir tereddütümüz yok. Fakat insanların toplu bir şekilde bir arada olduğu ortamlarda araçlardan değil, birbirlerine dönük bir virüs geçişi sağlandığından ötürü bu araç tedbiri ile mümkün olmayacak. Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar seyahat etmemeleri konusunu özellikle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

KIRILANLARIN YERİNE YENİSİ GELECEK

İstanbul metro ve metrobüs duraklarının girişlerine yerleştirilen dezenfektan cihazlarının kırılmasına ilişkin yenilerinin temin edileceğini bildiren İmamoğlu, kıran kişilerle alakalı emniyete aktardıklarını bildirdi. Herkesin mutlaka kişisel temizliğine ve yanı sıra ellerini dezenfekte etmesi gerektiğine değinen İmamoğlu, “Çalışma ortamlarımıza da yerleştirdik cihazları. Ayrıca ben gün içerisinde sık sık kullanıyorum ve arkadaşlarıma da söylüyorum kullanımını arttırmamız için” diye konuştu.