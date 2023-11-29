“Nefret edilen” sosyal medya fenomeninin şoke eden Noel planı

İngiliz sosyal medya fenomeni Carla Bellucci, Noel yemeğine davet ettiği aile üyelerinden kişi başı 150 sterlin para alacak.

Sozcu.com.tr

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Sıra dışı çıkışlarıyla “İngiltere’nin en nefret edilen kadını” olarak anılan sosyal medya fenomeni Carla Bellucci, Noel planıyla yine tepkileri üzerine çekti.

Noel’de ailesi için özel yemek etkinliği düzenleyeceğini söyleyen Bellucci, ailesinde kişi başına 150 sterlin (5.500 TL) para alacağını açıklayarak herkesi şoke etti. İyi bir Noel yemeği ve bir kadeh şampanya için bu paranın makul olduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni, lüks bir restoranda bunun daha pahalı olacağını ve 15 kişiye yemek yapmaktan para kazanması gerektiğini savundu.

Yemek yapmayı sevdiğini ama İngiltere’de yaşam maliyetlerinin giderek arttığını kaydeden Belluci, verdiği zaman ve paranın karşılığını almak istediğini söyledi.

PARALARI KAPIDA ALACAK

“Bu kadar insanı doyurmak hem pahalı hem çok zaman alıyor” diyen 42 yaşındaki kadın, hindinin de menüye dahil olduğu Noel yemeğine 6 aile üyesi ve 9 akrabasını davet etti. Akrabaları 150 sterlini girişte Belluci’ye ödemek zorunda kalacak. Booze, herkesin bi kadehten fazla şampanya içmesine de izin vermeyecek.

Bazı akrabalarının bu duruma bozulduğunu anlatan kadın, “Kalite istiyorsanız parasını ödemek zorundasınız” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

3 çocuk annesi Belluci daha önce de depresyon yaşadığı numarası yaparak devlet hastanesinde burnunu yaptırmıştı. OnlyFans hesabı da açan Belluci,, 40 bin sterlin kazandıktan sonra platformdan ayrılmıştı.

Carla Bellucci, bir dönem de zayıflama önerisi olarak “Günde iki kez seks yapın” açıklamasıyla gündem olmuştu.

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