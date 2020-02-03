Bilimsel ismi Prunus Persica olan nektari, şeftali ile aynı aileden geliyor. Anavatanı Çin olan nektari, şeftali büyüklüğünde, tüysüz, rengi kırmızıya daha yakın ve daha sert bir meyvedir ve 100’den fazla çeşidi vardır. Peki, nektarinin faydaları nelerdir? Nektari neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Nektarin bağırsak sağlığını desteklemekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar çok çeşitli sağlık faydaları içerir. Şeftali gibi, nektarinler de uzun zamandır kolik ve mide ağrıları, kabızlığı ve adet ağrısını tedavi etmek için geleneksel Çin tıbbında kullanılmaktadır. Şimdi nektarinin sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Nektarinin faydaları nelerdir? Nektari neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

NEKTARİN FAYDALARI

Nektarinin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Nektarin, göz sağlığını teşvik eden ve yaşla ilgili maküler dejenerasyon hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan lutein içerir. Çeşitli araştırmalar, lutein içeriğinin katarakt riskini azaltmaya yardımcı olan son derece güçlü bir antioksidan olduğunu göstermiştir.

* Nektarin gibi meyvelerin, diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi obezite ile ilgili sorunlarla mücadele etme potansiyeline sahip antosiyaninler, kateşin, klorojenik asit ve kuersetin türevleri gibi biyoaktif bileşikler içerdiğini göstermiştir.

* Nektarinler, genel sağlığı korumak için önemli olan iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Diyet lifi, bitkinin vücudunuzun sindiremediği kısmıdır. Meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi doğal olarak diyet lifi bakımından yüksek kaynaklardır. Diyet lifi, diyetinize toplu olarak ekleyerek daha az yiyecekle dolu hissetmenizi sağlayarak tükettiğiniz kalori sayısını azaltır. Lif ayrıca kabızlığı önlemeye ve sindirime yardımcı olur.

* Nektarinler, görme ve göz sağlığı söz konusu olduğunda önemli bir besin olan A vitamini bakımından zengindir. Aslında, A vitamini eksikliği gece körlüğü, göz kuruluğu ve görmenin azalması gibi semptomlara neden olabilir.Nektarin ayrıca göz hastalığının önlenmesinde merkezi bir rol oynayan iki tip bitki pigmenti olan lutein ve zeaksantin içerir.

* Nektarin, düzgün sinir ve hücresel işlev için gerekli olan potasyum içerir. Nektarinde bulunan potasyum, protein sentezinde, kasların işleyişinde, elektrolit dengesinde, optimum karbonhidrat kullanılmasında ve metabolik süreçlerin desteklenmesinde yardımcı olur. Vücuttaki potasyum açığı, kas gücünü bozabilen ve kalp ritm bozukluğuna neden olabilecek hipokalemi gibi sorunlara neden olabilir.

* Nektarin, bol miktarda kalp dostu potasyum ve lif içerir. Bu besin ögeleri kalbi daima genç tutmak açısından önemlidir. Bununla birlikte iyi huylu kolesterol (HDL) seviyesinin yükselmesine yardımcı olan nektarin, lifli içeri sayesinde sindirim sistemine de iyi gelir.

* Nektarinde oldukça zengin olarak bulunan C vitamini hücre yenilenmesi ve dokuların bir arada tutulmasında önemli bir rol oynar. Nektarin, ağ dokusunun ana proteini olan kolajen üretimini arttırarak kesik ve yaraların kısa süre içinde iyileşmesini sağlar. Nektarinin içeriğindeki askorbik asitler bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı mücadele etmesini sağlar.