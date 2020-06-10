Anavatanı Çin olan nektarin, insanlık tarihinde yaklaşık 4000 yıldır yer almaktadır. Zengin içerikli bir meyve olan nektarin, vücudun oksijeni sağlıklı bir biçimde yakmasını ve hücrelerimizin zarar görmemesini sağlar. Birçok meyve gibi nektarinin de kanseri önlemede, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun temiz ve zinde kalmasına yardımcı olur. Peki, nektarinin içinde hangi vitaminler var? Nektarinin faydaları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…
NEKTARİNİN BAŞLICA FAYDALARI
– Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır.
– Kalp sağlığını korur.
– Kesik ve yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlar.
– Kan şekerini düşürür.
– Anemiyi önlemeye yardımcı olur.
– Kolesterolü düşürür.
– Serbest radikallerle mücadele eder.
– Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur.
– Hücreleri yeniler.
– Katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır.
– Kilo vermeye yardımcı olur.
– Hipokalemiyi (Kandaki potasyum seviyesinin olması gerektiğinden daha düşük seviyede olmasıdır. Kalpte ritim bozukluklarına sebep olabilir.) önler.
– Sindirime yardımcı olur, kabızlığı önler.
– Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
– Bağışıklık sistemini güçlendirir.
– Cildin yaşlanmasını geciktirir.
MAYDANOZUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?
100 g nektarinin besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Su: 87,59 g
Enerji: 44 kcal
Protein: 1.06 g
Toplam yağ: 0.32 g
Karbonhidrat: 10.55 g
Lif: 1.7 g
Şeker: 7.89 g
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0.28 mg
Magnezyum: 9 mg
Fosfor: 26 mg
Potasyum: 201 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.17 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 5.4 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 1.13 mg
B-6 Vitamini: 0.03 mg
Folat, DFE: 5 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 17 µg
A Vitamini, IU: 332 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.77 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 2.2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.11 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg