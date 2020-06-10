Bilimsel ismi Prunus Persica olan nektari, şeftali ile aynı ailedendir ve en belirgin farklılıkları kabuğu ve lezzetidir. Kalorisi düşük ve lif bakımından zengin olmasının yanı sıra, nektariler iyi bir A vitamini, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Sindirim ve kalp sağlığı açısından yararları oldukça fazla olan nektari ile ilgili merak edilenler haberimizde... Nektarinin içinde hangi vitaminler var? Nektarinin faydaları…