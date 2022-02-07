Nemrut Dağı’nın eteklerinde yeni bir bitki türü keşfedildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Adıyaman'ın Nemrut Dağı eteklerinde keşfettiği yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıttı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çalışmalarını sürdüren botanikçi Mehmet Fırat, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı eteklerinde 2015-2020 yılları arasında floristik arazi çalışmaları esnasında Stachys (Deliçay) cinsinden bir bitki türüne rastladı.

Rastladığı türe ait herbaryum örnekleri alan ve daha sonra üzerinde detaylı inceleme ve çalışma yapan Fırat, bitkinin yeni bir tür olduğunu keşfetti.

Keşfedilen bitkiye ‘Stachys semsurensis' adını veren Fırat, yeni bitkiyi Yeni Zelanda’da yayın yapan ‘Phytotaxa’ adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattı.

Fırat’ın keşfettiği yeni endemik bitki türü dünya literatürüne geçti.

“GEN MERKEZİ TÜRKİYE VE İRAN’DIR”

Mehmet Fırat, yeni keşfettiği bitki için Adıyaman’ın antik ismini kullandığını ve bu yüzden de ‘Stachys semsurensis’ adını verdiğini belirtti.

Stachys cinsinin Türkiye’de 90 türle bilindiğini ifade eden Fırat, “Dünyadaki gen merkezi Türkiye ve İran’dır. İran’daki tür sayısı 47, Türkiye’deki tür sayısı ise 90 civarıdır. Dünyada ise 320-330 civarı bir türle temsil edilmektedir. Deliçay grubu olarak bilinir. Yaptığımız arazi çalışmalarında keşfettiğimiz bu bitkinin morfolojik olarak ileri taksonomi incelemelerinde mevcut bitkilerden farklı olduğunu gördüm. Bunu 2021 yılının sonunda Yeni Zelanda’da yayın yapan Phytotaxa adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattım” dedi. (İHA)



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