Nepal’de dağcılara çağrı: Boş oksijen tüplerinizi geri getirin

Nepal’de corona virüsü salgını nedeniyle hastanelerde yer kalmadı, oksijen tüpleri tükendi.

Hükümetten yapılan açıklamada, boş yatak ve oksijen tüplerinin çoğu hastanede tükenmesi nedeniyle 25 bin oksijen tüpüne acilen ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Everest’e tırmanan dağcılara boş oksijen tüplerini Covid-19 ile mücadelede kullanılması için geri getirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Nepal Dağcılık Derneği Genel Sekreteri Kul Bahadur, şu anda Everest’te 408 dağcı bulunduğunu belirterek, “Bunlardan her biri 4, rehberleri ise ortalama 3 oksijen tüpü taşıyor. Dağcıların dönüşte 2 bin 500 tüpü geri getirmesini bekliyoruz” dedi.

Toplam 403 bin 794 corona vakası tespit edilen ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 859’a ulaştı. 30 milyon nüfuslu ülkede, bin 600 yoğun bakım ünitesi ile 600’e yakın solunum cihazı bulunuyor.

Bu arada dağcıların, tırmanışa giderken yanlarında götürdükleri ekipmanı geri getirmeleri şart koşulsa da çığ gibi kazalar yaşanması durumunda oksijen tüpleri geri getirilemiyor. (İHA)



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