Nermin Bezmen ve eşi Tolga Savacı’dan anlamlı ziyaret

ABD'de yaşayan ve yıllar sonra bir derneğin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs’a gelen ünlü yazar Nermin Bezmen ve eşi Tolga Savacı, yaralı deniz kaplumbağalarını ziyaret etti.

Merit Crystal Cove Hotel'de bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Nermin Bezmen ve Tolga Savacı'ya Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş eşlik etti. Hanzade Özbaş, uzun yıllara dayanan dostluğu bulunan Bezmen ve Savacı'ya Meritta'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“DUYGULANMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Çeşitli nedenlerle yaralanan ve merkezde tedavileri devam eden kaplumbağalar hakkında bilgi alan Nermin Bezmen ve Tolga Savacı'nın duygulandıkları gözlendi. Dünyamızın, insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen hırsı, aldırmazlığı, umursamazlığı ile her geçen gün biraz daha hırpalandığını belirten Nermin Bezmen, “Mavisi, yeşili, dağı, denizi, bitkisi, hayvanı hepsi bu zulümden payını alıyor. Hal böyle acınası iken, Merit Otelleri'nin tabiatı sarmalayan ortamında yaralı deniz kaplumbağalarına kucak açtığını görmek beni çok duygulandırdı ve umutlandırdı. Havuzlarda tedavi edilen kaplumbağaların iyileştiklerinde denize nasıl kavuştuklarını sevgili Hanzade Özbaş'tan dinlerken duygulanmamak mümkün değildi” dedi.

“CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUZ”

Tolga Savacı ise, “Çevre bilincine, sorumluluğuna ve canlıya saygıyı böylesine güzel örnekle yaşattıkları için Merit yönetim kadrosunu, emek veren tüm çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyor, kutluyoruz” diye konuştu.