Nesli koruma altındaki vaşak fotokapana yakalandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana, nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.
DKMP’nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, ülkede yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak yer aldı.
Paylaşımda, “Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar” ifadelerine yer verildi.
Geceleri avlanan kedi türü vaşak, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanına sahip.
Doğada gözlenmesi zor olan vaşak, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor. (DHA)