Nesli tehlike altında olan hayvanlar mumyalanıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, nesli tehlike altında olan ve doğada ölü olarak bulunan yaban hayvanlara tahnit (mumyalama) uyguladı.

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Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanları tahnit yöntemiyle adeta yeniden mumyalıyor.

Özelikle nesli tükenen, nesli tehlike altında olan ve çok nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulayan Prof. Dr. Aslan, bu sayede yaban hayvanların bölgedeki habitatının kayıtlara geçmesini sağlıyor.

“HER YABAN HAYVANIN BİR HİKAYESİ VAR”

Prof. Dr. Lokman Aslan, “Buradaki tahniti yapılan her yaban hayvanın bir hikayesi var. Bu hikayeler anlatıldığı zaman doğanın nasıl korunması gerektiği yollarını da öğrenmiş oluyoruz. dedi. (İHA)

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