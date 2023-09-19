Nesli tehlike altında olan kızıl akbaba yaralı bulundu

Van'da yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba tedavi altına alındı.

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, akbabanın açlığa bağlı olarak bitkin düştüğünü söyledi.

Aslan, “Akbabanın ilk muayenesini yaptık. Açlığa bağlı yorgunluk ve uçamama sorunu tespit ettik. Bitkin halde teslim aldık. Beslenmesine başladık. İyileştikten sonra yeniden doğaya salacağız” dedi.

“AKBABALAR DOĞANIN ÇÖPÇÜLERİ”

Akbabaların doğanın çöpçüleri olduğunu belirten Aslan, “Doğadaki büyük leşleri temizlerler. Son yıllarda nesli tehlike altına girdi. Sayıları gitgide azalmakta. Bu hayvanların neslini korumalıyız” diye konuştu.

Aslan, merkezde daha önce dört akbaba türünü de tedavi ettiklerini belirterek, “Amacımız bütün yaban hayvanlarını habitatına kazandırmak” ifadelerini kullandı. (AA)