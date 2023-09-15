Nesli tehlikede olan şah kartalı yavruladı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altında olduğu belirtilen şah kartalının Çorum'da iki yuvada yavruladığı bildirildi.

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Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de nadir bulunan şah kartalının korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Şah Kartal Tür Eylem Planı’nın uygulandığı vurgulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Çorum’un bu türün yaşadığı bir alan olduğu belirlendi ve bu alanda üreme ve yuva kurma dönemleri titizlikle takip edildi.

Ayrıca yavru büyütme süreci, Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından dikkatle gözlemlendi.

Bu izleme çalışmaları sonucunda, bu yıl içinde iki farklı yuvada şah kartalı yavrularına rastlandı. 2023 yılı izleme çalışmaları da yavru büyütme döneminin tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Şah Kartalı, Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan’da üreyen bir türdür ve Türkiye’deki popülasyonunun 50 ila 80 çift arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin bu türün korunmasında büyük bir öneme sahip olduğu IUCN tarafından vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, şah kartalının nesli tehlike altında olduğu gerçeği, Çorum’da yapılan bu izleme çalışmalarıyla daha da açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Bu türün korunması için yapılan çabalara devam edilerek, gelecek nesillere bu eşsiz kuşun yaşam alanlarının korunması sağlanacaktır. (AA)