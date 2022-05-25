Nesli tükeniyor! Hatay’da vurdular…

Hatay'ın Samandağ ilçesinde av tüfeğiyle vurulduktan sonra yaralı olarak bulunan İzmir yalıçapkını tedavi edilemeden öldü.

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General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde bir vatandaş yaralı olduğu için uçamayan İzmir yalıçapkınını fark edip, iş yerine getirdi. Burada yetkililerden yardım beklenirken, kuş hayatını kaybetti.

Kuşu yolda bulan esnaf Süleyman Dalgıç, “Evden çıktığım zaman yerde uçamayan kuş gördüm ve yaralı olduğunu düşünüp yanıma aldım.

İş yerime getirdiğim zaman kanat ve ayak kısmında kan olduğunu fark ettim, yardım gelmeden telef oldu durumu kötüydü” dedi. (İHA)