Nesli tükenme riski altındaki kaplumbağa yeni yuvasına kavuştu
Hong Kong'da yasadışı kaçakçılardan ele geçirilen saban demiri kaplumbağası Astrochelys yniphora, Chester Hayvanat Bahçesi'nde yeni yuvasına kavuştu.
Hong Kong’da kaçakçılara yapılan baskında ele geçirilen ve nesli tükenme riski altında olan saban demiri kaplumbağası Astrochelys yniphora yeni yuvasına ulaştı.
Doğada 300'den az olduğu tahmin edilen bu özel hayvanların nesli tehlike altında.
Komor Adaları'ndan bavulla kaçırılmaya çalışılırken ele geçirilen kaplumbağa, Hong Kong’daki Kadoorie Çiftliği ve Botanik Bahçesi Vahşi Hayvan Kurtarma Merkezi’nde sağlık kontrolünden geçmişti.
Uzmanlar, muhtemelen bir doğum kusuru veya yaralanma nedeniyle ön sol bacağının yanı sıra arka sol bacağındaki pençelerin de bulunmadığını tespit etti.
İngiltere’de basın mensuplarına tanıtılan kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.