Nesli tükenme tehlikesi altındaki altı kuş koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki üç kızıl şahin ve ishak kuşu ile iki ulu doğan koruma altına alındı.

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Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Silopi ve İdil’de farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından doğal ortamda yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl şahin ve ishak kuşu ile İdil ilçesinde bir araçta jandarma ekipleri tarafından bulunan 2 ulu doğanı teslim aldıklarını söyledi.

Veteriner gözetiminde tedavileri sürüyor

Kalay, hayvanların veteriner gözetiminde tedavilerinin sürdüğünü belirterek, “2 ulu doğan ve 2 kızıl şahinin tedavisi bitmek üzere ve uçabilecek seviyeye geldiler. Bu kuşları önümüzdeki hafta doğal yaşam alanlarına bırakmayı planlıyoruz. 1 kızıl şahin ve ishak kuşunun tedavisi ise belirli bir süre daha devam edecek. Aracında 2 ulu doğan kuşu bulunan kişiye toplam 70 bin 390 lira para cezası uyguladık” dedi.

Vatandaşlara hassasiyet çağrısı

Kalay, vatandaşlara nesli tükenme tehlikesi olan bu tür kuşlara hassas davranmaları uyarısında bulundu. (AA)