Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Sivas Divriği ilçesi kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından görüntülendi.

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Kentte 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, Divriği ilçesi kırsalında tepelik alanda bir vaşak gördü. Dürbünle vaşağın durduğu alanı kontrol eden Aslan, ekipmanlarını kurduktan sonra çekime başladı. Aslan’ın objektifine takılan vaşak, kayalıklarda bir süre sabit durduktan sonra araziye inerek gözden kayboldu.

Vaşağın aniden karşısına çıktığını belirten Aslan, “Tek başına olunca anladığım kadarıyla şansım daha fazla oluyor. Çünkü sessiz, sakin bir ortam olduğunda hayvan ürkmediği için kaçmıyor. Ben onu izlerken o da beni izliyor. Eğer bir daha karşıma çıkarsa avlanırken de çekmek istiyorum” dedi.



Aslan, 5 yılda 250 kuş türü ile çeşitli yaban hayvanlarını fotoğrafladığını ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi. (DHA)

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