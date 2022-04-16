Nesli tükenme tehlikesi altındaydı… Dördü Hatay’da ölü bulundu!

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dört yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.

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Dün sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü bir kaplumbağa görmüştü. Bugün de üç tane daha ölü kaplumbağa bulundu. Denizden sahile vurmuş toplam dört kaplumbağanın da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, “Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlarlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış ya da sert bir cisimle vurulmuş” diye konuştu. (İHA)