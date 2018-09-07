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Nesli tükenme tehlikesi yaşayan hayvanı yaralı buldular
Nesli tükenme tehlikesi yaşayan hayvanı yaralı buldular
Zonguldak’ta serinlemek için denize giren üç arkadaş, kayalıklarda yaralı buldukları su samurunu haber verdikleri görevlilere teslim etti. Yaralı su samuru, tedavisinin ardından tekrar denize bırakılacak.
Yaşam 7 Eylül 2018 - 10:45

Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu Plajı'na gelen Erdem Kaya ve diğer iki arkadaşı, bir süre denizde yüzdükten sonra kayalıklarda nadir görülen su samuru gördü. Hayvanın yaralı olduğunu fark eden gençler, durumu Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, teslim aldıkları yaralı hayvanı, BEÜ Veterinerlik Bölümü'ne getirdi. Nesli tükenmekle karşı karşıya olan hayvan, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden denize bırakılacak.

İHA

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