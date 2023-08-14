HAYAT
Abone Ol

Nesli tükenme tehlikesindeki örümcek maymunu ele geçirildi

Kırıkkale'de, yol denetiminde yasa dışı yollarla yurda sokulan ana vatanı Latin Amerika olan örümcek maymunu ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Nesli tükenme tehlikesindeki örümcek maymunu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınında denetim yapıldı.

Denetimler sırasında Mardin’den Ankara’ya giden yolcu otobüsünde yapılan aramada, kaçak yollarla yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi.

Ana vatanı Latin Amerika olan nesli tükenme tehlikesindeki maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi’nce teslim alındı.

Maymunu Ankara’ya götürdüğü belirlenen beş kişi ile otobüs firmasına para cezası uygulandı.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde muayene edilen maymunun, hayvanat bahçesine teslim edileceği ifade edildi. (DHA)

Nesli tükenme tehlikesindeki makak maymunları Çin'e satılacakİlginizi ÇekebilirNesli tükenme tehlikesindeki makak maymunları Çin'e satılacak
X Reklam