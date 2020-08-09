Nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuşları doğaseverler kurtardı

Nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuşları doğaseverler kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Serçin Köyü’nde bir evin bacasına sıkışan nesli tükenme tehlikesinde olan 2 yavru peçeli baykuş, doğaseverler tarafından kurtarıldı. Tedavi edilip temizlenen baykuşlar yeniden doğaya salındı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Serçin Köyü'nde yaşayan balıkçı Hilmi Kavak (57) evinin bacasındaki yuvasında sıkışan ve hareket edemeyen iki peçeli baykuşu (Tyto Alba) görünce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden (EKODOSD) yardım istedi.

EKODOSD Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ile doğaseverlerin çalışmasıyla bacada sıkışan yavru baykuşlar kurtarıldı. Derneğin merkezinde yaklaşık bir hafta süresince tedavi edilerek temizlenen baykuşlar, yeniden doğaya salındı.

DOĞAYA SALIVERİLDİ

EKODOST Bilim danışmanı Üyesi ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş yaptığı açıklamada “Bu yırtıcı kuş türü, yüzü maskeyle kapatılmış gibi göründüğünden adı peçeli .aykuş olarak bilinmektedir. Bilimsel adı Tyto alba'dır. Derneğimiz tarafından bakıma alınan kuşların gayet sağlıklı oldukları görülüyor. Bizde en azından bacadaki yuvalarına geri koyamayacağımız yavru baykuşları Serçin Köyü'nde yuvasında büyüdüğü evin yanında doğaya saldık” dedi.

NESLİ TÜKENME TEHKİLESİ ALTINDA

Bayağı peçeli baykuş (Tyto alba) ya da peçeli baykuş en yaygın dağılmış baykuş türü olmasının yanı sıra en yaygın kuş türlerinden de biridir. Gece yırtıcıları (Strigiformes) takımının peçeli baykuşgiller (Tytonidae) familyasında sınıflandırılır. Dünya üzerinde kutuplar, çöller, Asya’da Himalayaların kuzeyi, Endonezya’nın çoğu bölgesi ile bazı Pasifik Adaları dışında her yerde yaşarlar.

Peçeli baykuş, küresel olarak nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındadır. Sınırlı yaşam alanına sahip bazı alt türleri korunma açısından daha büyük tehdit altındadır.