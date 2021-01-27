Nesli tükenmekte olan 7 yaban keçisi ölü bulundu

Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkiinde 7 yaban keçisi kayalıklardaki uçurumda ölü bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mut Şefliği Av Koruma ekipleri, yaban keçilerinin kayalıklardan düşerek öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerde, ölen yaban keçilerinin çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık tespit edildi. Ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinden bazılarının ise yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış olduğu görülürken, ölüm olayının 10 gün önce gerçekleştiği sanılıyor.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

Yaban keçilerinin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla alınan numuneler Adana'daki Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. (İHA)



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