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Nesli tükenmekte olan kaplumbağa ölü bulundu
Nesli tükenmekte olan kaplumbağa ölü bulundu
Dünya’da nesli tükenmekte olan Caretta caretta cinsi su kaplumbağası Bodrum sahilinde ölü olarak bulundu.
Yaşam 14 Ocak 2020 - 15:12

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi’nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında hareketsiz bir kaplumbağa gördü.

Yaklaştıklarında Carretta caretta cinsi bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Nesli tükenmekte olan deniz canlısının yaşayıp yaşamadığına bakan vatandaşlar kaplumbağanın öldüğünü fark etti. Vatandaşlar durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi. Kaplumbağayı almaya gelen Akut ekipleri kaplumbağanın ölüm nedeninin tespiti için DEKAMER’e teslim edileceğini bildirdi. (İHA)

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