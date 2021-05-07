Nesli tükenmekte olan mor vatoz oltaya takıldı

Serik ilçesinden parakete avlanma tekniğiyle kılıç balığı yakalamak için denize açılan balıkçı Mutlu Çam’ın oltasına, vatoz balığı takıldı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) neslin tükenme tehlikesini belirten kırmızı listesinde yer alan vatozu fark eden Çam, ‘mor vatoz’ olarak bilinen vatozu doğal yaşam alanına bırakarak, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına fayda sağladı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ‘violet’ ya da ‘mor vatoz’ olarak bilinen türün orta sularda yayılım gösterdiğini anlattı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Vatozların dünyadaki neslinin hızla azaldığına dikkati çeken Gökoğlu, “Az yavru verirler ve yavruları büyüktür. Her türlü av aracında yakalanabilirler. Bazıları 2 yılda 1 yavru verir. Bu nedenle soyları hızla azalıyor. Mor vatozun kuyruğundaki dikeni zehirlidir. Uzun sivri ve testere dişine benzeyen dikeni savunma amaçlı kullanır. Diken dokuya kolayca girer, çıkarken de ters testere diş yapısına sahip olduğu için parçalayarak çıkar. Bu dikende zehir bezleri bulunuyor. Çarpma anında zehir bezi devreye giriyor ve kurbanına bu zehri veriyor” diye konuştu. (DHA)



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