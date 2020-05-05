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Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semenderlerin yumurta bırakma dönemlerindeki ani ölümleri tedirginliğe neden oldu. Onlarca su semenderi dere kenarında karınları patlamış halde bulundu.
Yaşam 5 Mayıs 2020 - 10:17

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve sayıca çok az kalan benekli semenderler Türkiye’nin farklı kentlerinde görülmüştü.

İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü çıkışındaki dere yatağında onlarca ölü semender bulundu. Karınları patlamış halde bulunan semenderler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İHA

Haydar Ermağan adında bir vatandaş, “Her yıl deremizde bu hayvanları görüyorduk, ama bu sene hepsi ölü halde bulununca doğrusu çok korkuyoruz. Suyu bile içmiyoruz artık. Çünkü bu dereden su içiyoruz. Neden öldüler araştırılsın istiyoruz” dedi. İHA

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