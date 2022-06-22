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Nesli tükenmekte olan zürafa yavrusu heyecan yarattı

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir zürafa türü Berlin'deki hayvanat bahçesinde sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi.

Sozcu.com.tr
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Nesli tükenmekte olan zürafa yavrusu heyecan yarattı

Berlin Friedrichsfelde hayvanat bahçesinde 16 Haziran’da doğan zürafa yavrusu, annesi Amalka’nın yanından bir an olsun ayrılmıyor. 1.80 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığındaki Rothschild zürafasının doğumu hayvanat bahçesinde heyecan yaratmıştı.

Çünkü Rothschildler, nesli tehlikede olan zürafa türleri arasında yer alıyor. 2016 yılında yapılan bir sayımda vahşi doğada sadece 1660 Rothschild zürafası yaşadığı belirlenmişti.
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