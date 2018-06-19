Nesli tükenmiş bir panda soyu ortaya çıkarıldı

Bilim insanları, günümüzde var olmayan yeni bir dev panda soyunu ortaya çıkardı. Bilim sitesi 'Science Daily'nin haberine göre, sonuçları 'Current Biology' dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Guangşi bölgesindeki Sıcutuo Mağarası'nda bulunan 22 bin yıllık panda fosilinden alınan mitokondriyal DNA'sını (mtDNA) analiz eden araştırmacılar, nesli tükenmiş bir panda soyu keşfetti.

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Çalışma, soyu tükenen pandanın bugünkü pandalardan 144 bin ile 227 bin yıl önce yaşadığını ve bugün bulunmayan ayrı bir gruba ait olduğunu ortaya koydu.Çin Bilimler Akademisinden Qiaomei Fu, “Tek bir tam mtDNA dizisi kullanarak, ayrı bir mitokondriyal soy buluyoruz. Bu da Sıcutuo pandasının, diğer ayılara oranla günümüzdeki pandalarla daha yakından ilişkili olduğunu ancak günümüz pandalarının ortak atasından ayrı bir tarihten geldiğini gösteriyor.” dedi. Qiaomei, “Genetik çeşitliliğinin zamanla nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak için soyu tükenen pandaların DNA yapısını daha fazla araştırmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde de bulundu.

AYRIŞMA 183 BİN YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Yaklaşık 150 bin DNA parçasını başarılı bir şekilde sıralayan araştırmacılar, Sıcutuo pandasının tam mitokondriyal genomunu ortaya çıkarmak için bunları dev panda mitokondriyal genom referans dizisine göre hizaladı. Araştırmacılar, soyağacı oluşturmak için elde ettikleri yeni genomun yanı sıra türü tükenen 32 ayı ve hala var olan 138 ayı türünden alınan mitokondriyal genomları kullandı. Bulgular, Sıcutuo pandası ile bugünkü pandaların atası arasındaki ayrışmanın yaklaşık 183 bin yıl öncesine dayandığını gösterdi. Sıcutuo pandasının ayrıca, 6 mitokondriyal gendeki proteinlerin yapısını değiştirecek 18 mutasyona sahip olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, bu amino asit değişikliklerinin yaşam alanları veya Son Buzul Maksimum’daki iklim farklılıklarıyla ilişkili olabileceğine de işaret etti.