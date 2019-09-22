Neslican Tay’ın cenazesi ne zaman? Neslican Tay kimdir?

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay’ın ailesi ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak cenazenin detaylarını paylaştı. Peki Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı?

NESLİCAN TAY'IN CENAZESI NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Neslican Tay’ın cenazesi 22 Eylül Pazar günü Rize’de merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.