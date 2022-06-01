Netflix’in kurucusundan mezuniyet konuşması: “Hayallerinin peşinden git, korkunç bir tavsiye”

Netflix kurucu ortağı Marc Randolph, insanlık tarihindeki en çok önerilen tavsiyenin aynı zamanda en kötüsü olabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Cape Cod Community College’ın yakın tarihli mezuniyet töreninde konuşan Marc Randolph, “hayallerinin peşinden git”in korkunç bir tavsiye olduğunu söyledi.

64 yaşındaki Randolph, “Kötü olan tavsiyenin kendisi değil. Kötü çünkü sana hayallerinin peşinden gitmeni söyleyen tüm iyi niyetli insanlar önemli bir şeyi atlıyorlar. Nasıl olduğunu asla söylemezler” dedi.

Randolph, tutkuların veya ilgi alanlarının takip edilmekte yanlış bir şey olmadığını, ancak hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğini bilmeden para kazanmanın zor olduğunu söyledi.

Randolph, bu klişe tavsiye yerine mezunlara; “İyi fikir diye bir şey yoktur. Temelde bir şeyin iyi mi yoksa kötü bir fikir mi olduğunu denemeden bilemezsiniz ve düşünmeyi bırakıp, yapmaya başlayın” dedi.

SAKİN OLUN, BELİRSİZLİK HEYECAN VERİCİ

Randolph, bu dersleri kendi kariyerinde edindiğini de açıkladı. O ve Reed Hastings, Netflix’i kurmadan önce, bir yazılım geliştirme şirketinde iş arkadaşlarıydı. Randolph, Hastings ile kişiselleştirilmiş şampuandan köpek mamasına kadar düzinelerce fikir sunduklarını söyledi.

Çift, 1990’ların ortalarında kiralık filmleri gönderme fikrini ortaya attı. Randolph ve Hastings, DVD’lere zarar vermeden daha verimli bir şekilde gönderilebileceği üzerine Netflix’i kurdu. Randolph, 2007’de film akışına başlamadan dört yıl önce Netflix’ten ayrıldı.

Randolph, mezunlara seslenirken son olarak şu sözleri iletti: “Her ne yapmak isterseniz, zamanınız var. Kariyeriniz düz bir şekilde ilerlese de endişelenmeyin. Belirsizlik heyecan verici ve kıskanıyorum çünkü tüm dünya önünüzde.”

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