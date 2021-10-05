Netflix’ten Chadwick Boseman bursu

Netflix, “Kara Panter” yıldızı Chadwick Boseman adına 5,4 milyon dolarlık bir burs sağlamak için oyuncunun mezun olduğu Howard Üniversitesi ile ortaklık kurdu.

Sozcu.com.tr

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Washington DC’deki üniversitenin Güzel Sanatlar Koleji’ne, kolon kanserine Ağustos 2020’de henüz 43 yaşındayken yenik düşen Chadwick Boseman’ın adının verilmesinden sonra şimdi de Netflix’in katkılarıyla aktörün adına bir burs fonu oluşturuldu.

Howard Üniversitesi başkanı Dr. Wayne AI Frederick konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Yaşamı ve sanata katkılarıyla ilham vermeye devam eden mezunumuz Chadwick Boseman onuruna bağışlanmış bir bursun kurulduğunu duyurmaktan büyük bir memnuniyet ve derin şükran duyuyoruz. Bu burs, Chadwick’in Howard’a olan sevgisini, hikaye anlatma tutkusunu ve gelecek nesil Howard öğrencilerini destekleme isteğini somutlaştırıyor. Chadwick’in eşi Bayan Simone Ledward-Boseman’ın sürekli desteği ve ortaklığı için ve bu önemli hediye için Netflix’e minnettarım.”

Basın açıklamasına göre öğrencilere öğrenim ücretlerinin tamamını karşılamak için dört yıllık bir burs sağlanacak.

NETFLIX, BOSEMAN’I UNUTMADI

Boseman, 2000 yılında Howard Üniversitesi’nden yönetmenlik alanında güzel sanatlar lisans derecesi ile mezun oldu. “Kara Panter” başarısının ardından aktör, 2018’de bir mezuniyet konuşması yapmak için üniversiteye döndü.

Konuşmasında şu sözlere yer vermişti; “Kariyer yolunuz için ne seçerseniz seçin, yoldaki mücadelelerin yalnızca sizi amacınız için şekillendirmesi gerektiğini unutmayın. Geleceğinizin ne olduğunu bilmiyorum; ama daha zor, daha karmaşık olanı, başlangıçta başarılardan çok başarısızlığı olanı seçmeye istekliyseniz o zaman pişman olmayacaksınız.”

Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom”daki son rolüyle 2021 Oscar’ını şok edici şekilde kaybetmesine rağmen, akış platformu Boseman’ı hâlâ ailenin değerli bir üyesi olarak görüyor.

Netflix eş CEO’su ve içerik sorumlusu Ted Sarandos basın açıklamasında, “Her zaman Howard’da geçirdiği zamandan ve bunun hayatını ve kariyerini olumlu yönde şekillendirmesinden bahsetti. Şimdi, geleceğin birçok süper kahramanına aynısını yaşama şansı verme fırsatımız olacak. Bunu mümkün kıldıkları için Simone ve Chadwick’in tüm ailesine ve Howard Üniversitesi’ndeki ortaklarımıza minnettarız.”

Howard Üniversitesi’nin diğer önemli mezunları arasında; ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Tony Ödüllü Phylicia Rashad, Puff Daddy olarak tanınan Sean Combs gibi isimler var.

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