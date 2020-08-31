New York metrosunda korkunç olay! Yolcuların önünde tecavüz girişimi

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki bir metro istasyonunda 29 Ağustos’ta bir kişi, metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu.

Kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ BULDU

Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken, New York polisinden Rodney Harrison zanlının yüz tanıma programı sayesinde tespit edilerek tutuklandığını duyurdu. (İHA)