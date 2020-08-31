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New York metrosunda korkunç olay! Yolcuların önünde tecavüz girişimi
New York'ta metro istasyonunda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan zanlı, polisin görüntüleri yayınlamasının ardından yakayı ele verdi.
Yaşam 31 Ağustos 2020 - 12:50

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki bir metro istasyonunda 29 Ağustos’ta bir kişi, metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu.

Kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ BULDU

Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken, New York polisinden Rodney Harrison zanlının yüz tanıma programı sayesinde tespit edilerek tutuklandığını duyurdu. (İHA)

Son güncelleme: 12:53 - 31.08.2020
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