New York’taki okullarda Squid Game yasağı

ABD'nin New York kentinde birçok okul, Cadılar Bayramı'na sayılı gün kala düzenlenecek kutlamalarda Squid Game kostümleri giyilmesini yasakladı. Dizideki şiddet, bu yasağın sebeplerinden biri olarak gösterildi.

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Cadılar Bayramı yaklaşırken, ABD’nin New York kentinde bazı okullar alarma geçti. New York eyaletindeki bazı okullar, Netflix’in dünya çapında rekor kıran Güney Kore dizisi Squid Game'e ilişkin kostüm giyilmesini yasakladıklarını açıkladı.

Güney Kore'de borç içinde maddi sıkıntılar çeken kişilerin para ödülü için ölümcül çocuk oyunları oynamasını konu alan dizinin çocuklar ve gençler için sakıncalı olduğu belirtilmiş, Avrupa ve ABD’de bazı okullar, velileri, çocuklarının diziyi izlememesi konusunda uyarmıştı.

New York’taki Syracuse’da yer alan bir okul bölgesi, ebeveynleri bölgedeki üç ilkokulda Squid Game kostümlerine izin verilmeyeceği uyarısında bulundu. Dizideki şiddet, bu yasağın sebeplerinden biri olarak gösterildi.

Bu yıl dünya çapındaki Cadılar Bayramı kutlamalarında Squid Game muhafızlarının giydiği hemen tanınan pembe tulum ve maskeyle yarışmacıların giydiği yeşil tulumların ön planda olması bekleniyor.

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