Nick Cave’in oğlu Jethro Lazenby’nin kız arkadaşı konuştu: “Onunla vedalaşmama izin vermediler”

Mayıs ayı başında hayatını kaybeden Jethro Lazenby'nin kız arkadaşı yas sürecinde neler yaşadıklarını anlattı. Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby'nin ardından onunla vedalaşamadığını ve Lazenby'nin ölümünün intihar olduğuna inanmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nick Cave’in oğlu Jethro Lazenby’nin köhne bir motel odasındaki şok ölümüyle ilgili sessizliği kız arkadaşı Danica Conwell bozdu. Conwell, cenazeye çağırılmadığını belirtti.

Rock’çı Nick Cave’in 30 yaşındaki oğlu, 6 Mayıs Cuma günü kuzey Melbourne’deki Coburg Motor Inn’de ölü bulundu.

Altı yıldır Lazenby’nin hem yakın arkadaşı hem de kız arkadaşı olan Danica Conwell, onu gece geç saatlerde görmeyi planladığını söyleyerek intihar ettiğine dair söylentileri yalanladı. Ölümünün eroin kullanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

“CENAZEYE DAVET EDİLMEDİM”

Conwell aynı zamanda cenazeye katılamadığını belirtti: “Maalesef cenazeye davet edilmedim… Ailesi bu süreci kapatmama izin vermiyor ve buna gerçekten ihtiyacım var.”

Eski sevgilisi, Lazenby’nin uyuşturucu kullanma geçmişi ile ilgili de birkaç itirafta bulundu. Yine de Conwell, eroinin hayatının büyük bir parçası olmadığını ve her gün kullanmadığını iddia etti. Son yedi yılda, aşırı dozda üç kez aldığını belirtti.

Ölümünden kısa bir süre önce, Lazenby yiyecek çalarken de yakalanmıştı. Geçen yıl bir paket acılı dana eti ve bir paket Smith’s Crisps’i çaldığı için tutuklandı. Ayrıca eski model annesini kendisine bir paket sigara almayı reddettiği için dövdüğü iddiaları üzerine de gözaltına alınmıştı.

“HAYATI SEVİYORDU”

Conwell, bir süredir sorunlar yaşayan Lazenby’nin intihara meyilli biri olmadığını ve hayatı sevdiğini söyledi. “Jethro canlı ve tutkuluydu. Harika bir şekilde piyano çalardı ve harika gotik şiirler yazardı. Uğruna yaşayacak çok şeyi vardı.”

Lazenby, Mercedes Avustralya Moda Haftası’nı Nisan 2006’da Sidney’de henüz 15 yaşındayken açtı. Bir yıl önce de memleketi Melbourne Moda Haftası’nda podyuma çıktı. Lazenby başarılı bir modellik kariyerine sahipken bir Myer defilesinden atıldı ve sahne arkasındaki düzensiz davranış iddiaları arasında radardan düştü.

İlginizi Çekebilir Ünlü müzisyen Nick Cave'in oğlu yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir Ukrayna'ya destek olan Nick Cave'e çifte standart eleştirisi