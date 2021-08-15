Nicki Minaj ve kocasına taciz suçlaması

Ünlü rapçi Nicki Minaj'ın başı 2019 yılında evlendiği eşi Kenneth Petty'nin geçmişi ile dertte. Minaj ve Petty, Petty'nin 1994 yılında tecavüz etmeye çalıştığı kadın tarafından dava edildi. İddiaya göre ünlü çift kadını suçlamasından vazgeçirmek için taciz ve tehdit ediyor.

SOZCU.COM.TR

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Şimdi 43 yaşında olan kadın, New York’un Queens kentinde 16 yaşında Petty tarafından bıçaklanarak saldırıya uğradığını iddia etti. Olayın ardından Petty, tecavüz şüphesiyle tutuklandı ve tecavüze teşebbüsten suçlu bulunarak dört buçuk yıl hapis yattı.

Mağdur; Minaj ve Petty’nin, hikayesinden vazgeçmesi için onu taciz ettiğini ve korkuttuğunu iddia eden bir dava açtı. Minaj, kurbanın ailesiyle iletişime geçmek ve olayla ilgili sosyal medya takipçilerine yalan söylemekle suçlanıyor.

ABD bölge mahkemesinde açılan davada Minaj’ın, suçlamalarından vazgeçmesi için kadına 500.000 dolar teklif ettiğini iddia ediliyor. İddialar arasında Minaj’ın kadına Petty’nin bir arkadaşı aracılığıyla ulaştığı, hikayesinden vazgeçmesi halinde para, uçak bileti gibi tekliflerde bulunduğu belirtiliyor.

İddiaya göre teklifi kabul etmeyen kadın, görüşmeden birkaç gün sonra kadın ve ailesi, taciz edici telefonlar ve ziyaretler almaya başladı.

Ayrıca 20.000 dolarlık bir nakit ile Minaj’ın kadının kızına 16. doğum günüsü için bonus olarak bir video mesaj göndermeyi teklif ettiği de iddia ediliyor.

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