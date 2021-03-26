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Nicola ve Brooklyn aşkı boyut değiştirdi: Dişlerini altın kolye yaptırdı

Ünlü oyuncu Nicola Peltz, Brooklyn Beckham'a olan aşkını göstermekte sınır tanımıyor. Peltz, son olarak sevgilisi ve kendisinin yirmilik dişlerini altın kolyeye dönüştürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:23, 26/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Nicola ve Brooklyn aşkı boyut değiştirdi: Dişlerini altın kolye yaptırdı

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn, nişanlısı Nicola Peltz'le ilişkisine doludizgin devam ediyor.

26 yaşındaki ünlü oyuncu Peltz ve 22 yaşındaki Beckham, özel anlarını sosyal medyada hayranlarıyla paylaşıyor. Son olarak Peltz’den Beckham’a dikkat çeken bir sürpriz geldi.

Peltz’in yaptırdığı kolyeler.

Nişanlısı ve kendsinin yirmilik dişlerini altın kolyelere dönüştüren Peltz, bunları boynunda taşımaya başladı. Instagram hikayesinde yeni kolyesini paylaşan Peltz, “Yirmilik dişlerimizi kolyelere dönüştürdüm. Brooklyn sen benim en iyi arkadaşımsın” yazdı.

Soldan sağa: David Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz ve Brookly Beckham.

Peltz’in hikayesine kısa sürede karşılık veren Beckham, kendi taktığı kolyeyi paylaşarak, “En iyi arkadaş ve inanılmaz nişanlımdan en güzel hediye. Seni deliler gibi seviyorum. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

İkilinin birbirlerinden bir parça taşıdığı kolyeler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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