Nicolas Cage beşinci kez ‘evet’ dedi… 31 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

ABD’li ünlü oyuncu Nicolas Cage ve kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata’yla hayatını birleştirdi.

16 Şubat’ta Las Vegas’ta evlendiklerini söyleyen 57 yaşındaki Cage, mutlu haberi USA Today’e verirken, “Evet doğru, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında görüntülü konuşmayla nişanlanan çift, corona virüsü salgını nedeniyle uzun süre ayrı kalmıştı. O süreci bir radyo programında anlatan Cage, “O Japonya’ya gitmiş, ben de Nevada’ya dönmüştüm. 6 ay boyunca onu göremedim. Beraber olmaktan ve zaman geçirmekten çok mutluyduk. Facetime sırasında ‘Bak seninle evlenmek istiyorum’ dedim ve nişanlandık” dedi.

Bu ünlü oyuncunun yaptığı beşinci evlilik. Cage daha önce, Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004), Alice Kim (2004-2016) ve Erika Koike (2019) ile evlenmişti.