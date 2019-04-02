Nicolas Cage kendine New Orleans’ta mezar satın aldı

Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, son yıllarda yaptığı paranormal yatırımlar ve sergilediği ilginç tavırlarla adeta kendisinden ‘Akıl hastası’ olarak bahsedilmeye başlandı. Örneğin 2007 yılında New Orleans’ta bulunan, lanetli ve perili olduğuna inanılan LaLaurie adlı konağı 3.5 milyon dolara satın almış, 2009 yılında vergi borcunu ödemediği için ev haczedilmişti… Öyle ki Cage, bu ev lanetli olduğu için işlerinin yolunda gitmediğini, filmlerinin gişe yapmadığını söylemişti…

Nicolas Cage’in lanetli evden sonra yaptığı başka alışverişler de var. Misal Bahamalar’dan evcil bir ahtapot sahiplenmek gibi… Kendisini ahtapotun yanındayken iyi hissettiğini belirten Cage, aynı zamanda bir dinazor kafatasına da sahip. Bunu neden aldı, kafatasını nerede tutuyor kimsenin bir bilgisi yok tabii…

Cage şimdi de yine New Orleans’ta öldükten sonra gömülmek üzere bir mezar satın almış. St. Louis Mezarlığı’nda bulunan, piramide benzeyen bu mezarın İlluminati ile bir bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Cage, üstünde ‘Omnia Ab Uno’ yazan taş piramidin de lanetli olduğunu düşünüyormuş. Zira 2007 yılında aldığı konaktan sonra lanetlendiğini düşündüğü için bu tarz şeylerin onu çektiği söyleniyor…

55 yaşındaki aktörün bu kadar gereksiz ve absürt bir şekilde alışveriş yapması ise 1996’dan 2011’e kadar her filminden 20 milyon dolar kazanmasına bağlıyorlar. Gişe rekoru kıran pek çok filmde başrol oynayarak zengin olan Cage için ‘Parayı nereye harcayacağını şaşırıyor’ gibi yorumlar yapılıyor.

Unutmadan söyleyelim… Nicolas Cage’in mezarının bulunduğu mezarlıkta, Voodoo büyücüsü Marie Laveau’nun da mezarı bulunuyormuş… Cage’in burayı almasındaki en büyük etkenlerden biri olarak da, bu bilgi gösteriliyormuş…