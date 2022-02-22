Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen birçok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl ‘02.02.2022’, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ ve ‘22.02.2022’ tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.
Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi.
Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, “Çiftlerimize mutluluk diliyoruz” dedi. (DHA)