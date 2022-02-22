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Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu 

İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen birçok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti.

Yayınlanma: 14:56 - 22 Şubat 2022 Güncellenme:
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Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu 

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl ‘02.02.2022’, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ ve ‘22.02.2022’ tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.

Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi.

Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, “Çiftlerimize mutluluk diliyoruz” dedi. (DHA)