Nikahlar belediyenin bahçesinde kıyılacak

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Kadıköy'de nikahlar 2 şahit ve birinci dereceden yakınların katılımı ile törensiz olarak gerçekleşiyordu. Sosyal mesafe kuralına uygun ve az kişiyle gerçekleştirilen nikah törenleri nedeniyle hayallerindeki töreni yapamayan, uygun salon bulmakta zorlanan çiftler için belediyenin bahçesini nikahlara açtığını duyurdu.

TÖRENLERE 150 KİŞİLİK DAVETLİ KABUL EDİLEBİLECEK

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki yoğunluk nedeni ile bahçede nikah törenini seçmek durumunda kalan çiftlere normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan belediye binasının bahçesini törenlere uygun olarak düzenlendiğini paylaştı. Belediyeye daha önce evlilik başvurusu yaparak gün alan çiftlerin bir kısmının törenleri, belediye bahçesine taşındı. Nikah törenleri için yeniden düzenlenen bahçeye nikah masası, tak, sandalyeler ve güneşlikler yerleştirildi. Sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Özel olarak süslenen belediye bahçesinde hafta sonları birer saatlik aralıklarla nikah kıyılacak. Törenlere 150 kişilik davetli kabul edilebilecek.

