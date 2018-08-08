Nikahta 08.08.2018 yoğunluğu

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06.06.2016, 07.07.2017 tarihlerinde olduğu gibi bu yılda özel bir günde evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hayatlarının en özel imzalarından birisini attılar. Ankara’daki Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda gün içinde 52 çift nikah masasına oturdu. Ankara’nın bir başka ilçesi Şereflikoçhisar Belediyesi Nikah Dairesi’nde de evlilik heyecanı vardı. Aylar öncesinden müracaat eden çiftler, 08.08.2018’i bu mutlu günlerini unutulmaz kılmak için seçtiklerini açıkladı. Belediye yetkilileri, yaz dönemlerinde çok az nikah kıyıldığını belirterek, “İlk nikah bugün sabah 09.30´da başladı ve yarım saat aralıklarla devam edecek. İlçedeki son nikah saati ise 16.30 olacak. Bugün çok yoğunluk var” dedi.

Çankırı’da da evlilik heyecanı had safhadaydı. Çiftler evlenmek için 08.08.2018 tarihinde mutluluğa “Evet” dedi. Çankırı Belediyesi evlendirme memuru İsmail Çürük, yoğun bir gün yaşadıklarını söyleyerek, “Bugün diğer günlere göre yaklaşık 3 katı nikahımız var, çiftlerimiz bugün için nisan ayından beri müracaat ediyorlar. Normal günlere göre bugün daha çok yoğunluk yaşanıyor. Akşama kadar sayı daha da artacak” dedi.



Edirne’de 12 çift akılda kalıcılığı daha yüksek olan bol 8’li günü seçti. Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Dairesi’nde bazı nikahları Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kıydı. Melek (24) Erdal (27) Kılıç çiftinin nikahını kıyan Gürkan, Kılıç

çiftine mutluluk dilerken, nikah cüzdanını Melek Kılıç’a teslim etti. Nikah tarihi için özel bir gün seçtiklerini belirten Melek Kılıç, “08.08.2018 tarihi bize çok uyumlu geldi. İleride çocuklarımıza anlatmak ve hatıra olması için bugünü seçtik. Çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi.



AYLAR ÖNCESİNDEN GÜN ALDILAR

Kırklareli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Salonu’na gelen 4 çift de evlenmek için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçerek, ömür boyu mutluluk için “Evet” dedi. Düzenlenen törende ilk Fikri ve Nezahat Dengiz çiftinin nikahları kıyıldı. Yaklaşık 5 ay öncesinde gün ayırttıklarını dile getiren Dengiz, evlilik yıl dönümlerinin unutulmaz olduğunu kaydetti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nde de bugün nikah salonunda 20 çiftin nikahı kıyıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Evlendirme Memuru Mustafa Sezen ise normal günlere göre bugün iki kat fazla nikah kıydıklarını ifade etti.

AA – İHA – DHA