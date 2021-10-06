Nirvana’nın eski bateristi Dave Grohl, Kurt Cobain’in ölümünü anlattı

Nirvana'nın eski üyesi, Foo Fighters'ın kurucusu Dave Grohl, anılarını bir araya getirdiği yeni kitabında Kurt Cobain2in ölümünün kendisini nasıl etkilediğini, haberi nasıl aldığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Dave Grohl, Kurt Cobain’in ölümünün acısına bir değil iki kez katlanmak zorunda kaldı. Rock’çı, anılarını anlattığı yeni kitabı “The Storyteller: Tales of Life and Music”te, Cobain’in 3 Mart 1994’te Roma’daki bir otelde aşırı doz aldıktan sonra öldüğünü söyleyen bir telefon aldığını anlatıyor:

“Dizlerimin bağı çözüldü ve yatak odamda yere düşerken telefonu düşürdüm, ellerimle yüzümü kapattım ağlamaya başladım. O gitti. Seattle havaalanındaki ilk tanışmamızda bana elma ikram eden utangaç genç adam gitmişti. Olympia’da küçük bir apartman dairesini paylaştığım sessiz, içine kapanık oda arkadaşım gitmişti. Her şovdan önce her gece güzeller güzeli kızıyla kuliste oynayan sevgi dolu baba gitmişti. Hayal ettiğimden çok daha derin bir üzüntüye kapıldım.”

COURTNEY LOVE’DAN HİÇ BAHSETMEDİ

Grohl, Cobain’in hâlâ hayatta olduğu haberini alınca rahatladığını söylüyor: “Bütün hayatımın en karanlık gününden beş dakika içinde yeniden doğduğumu hissettiğim bir ânâ geçmiştim.”

Ancak Grohl sadece bir ay sonra, 8 Nisan sabahı Cobain’in intihar haberi geldiğinde bu travmayı tekrar yaşamak zorunda kalıyor.

“Bu sefer gerçekti. gitmişti.”

30 küsur günde Cobain’i iki kez kaybeden Grohl; Cobain ile yaşamaktan, oda arkadaşının Ocak 1991’de eroin kullandığını keşfetmesine kadar pek çok anıyı paylaşıyor: “Ben daha önce eroin kullanan ve hakkında çok az şey bilen birini hiç tanımamıştım, bu yüzden şok oldum.”

384 sayfalık kitapta Cobain’in eşi Courtney Love’dan hiçbir şekilde bahsedilmemesi dikkatleri çekiyor.

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