Nisan ayında beş metre kar!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde nisan ayında kar kalınlığı beş metreyi buldu. Ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.

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Kar kalınlığının yer yer beş metreyi bulduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylası’nda kalan dört aile için kardan kapanan yolları açan ekipler, yoğun bir mesai harcıyor.

Ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor. (İHA)