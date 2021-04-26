Nisan ayında dolu sürprizi… 6 dakikada her yer bembeyaz oldu

Denizli ve çevre ilçelerinde dün öğlede sonra dolu ve yağmur yağışı meydana geldi. Özellikle Tavas ve Kaklık’ta etkili olan yağışlarda sürücüler zor anlar yaşayarak araçlarını yol kenarına çekti.

Bazı bölgelerde meydana gelen dolu yağışıyla araçlarını yol kenarına çeken sürücüler dolunun erimesini bekledi.

Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi’nden, Çal ilçesinin Belevi Mahallesi’ne kadar ekili arazide özellikle bağ ve anason tarlaları dolu yağışından etkilendi. 6 dakika süren dolu yağışıyla yerler beyaza büründü.

Dolunun ardından akşam saatlerinde ise gökgürültü sağanak yağışın etkisiyle bir çok noktada yollar kapandı. (İHA)