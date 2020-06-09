Nişantaşı corona virüsüne adeta kafa tutuyor

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda sokağa çıkan insanların önlem almaması dikkat çekti. Yetkililer ise hiçbir şekilde denetim yapmıyor.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün önlenmesi için üst düzey tedbirler alınmasının ardından, 1 Haziran’da normalleşme kararı alınmış ve kafelerden güzellik salonlarına kadar birçok işletmeye normalleşme süreci kapsamında düzenlemeler getirilmişti. Üst düzey tedbirlerin alındığı bu günlerde yetkililerin çabalarına rağmen Nişantaşı, “Yok artık” dedirten görüntülere sahne oldu.

KURALLAR İHLAL EDİLİYOR, DENETLEME YAPILMIYOR



Birçok mekanın tıklım tıklım dolu olması, maskesiz insanların yan yana oturması ve işletmelerin masaların düzenini ayarlamadığı görüldü. Birçok insan kol kola görüntülendi. Caddeler, mağazalar, AVM’ler tıklım tıklım dolarken hiçbir yetkilinin denetleme yapmaması ise oldukça şaşırttı.





