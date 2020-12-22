Noel annelerden maske mesajı

Antalya’da bir ajans tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan noel anne çekimleri, bu yıl corona virüsü gölgesinde gerçekleşti. Yılbaşına sayılı gün kala bir araya gelen mankenler, kırmızı ‘noel anne’ kostümü giyip maske takarak kamera önüne geçti. Önceki yıllarda kimi zaman beş yıldızlı bir otelde, kimi zaman orman ve dağların zirvesinde yapılan çekimler, bu yıl kumsalda gerçekleşti.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kent merkezine yakın Lara Beach’te yapılan noel anne çekimleri, renkli görüntülere sahne oldu. 2021 yılına özel 21 mankenin kumsalda buluştuğu fotoğraf çekimlerinde drone da kullanıldı.

Oluşturdukları kalp şekli ve taktıkları kırmızı maskelerle dünyaya ‘sağlık ve barış’ mesajı veren noel anneler, denize girmeyi de ihmal etmedi. Kendilerini izleyen turistlerle de hatıra fotoğrafı çektiren noel anneler, hep bir ağızdan “Maske tak sağlıklı kal” dedi. (DHA)